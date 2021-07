Rai - Insigne tra rinnovo e Barcellona: colloquio in agenda, un esubero può convincere il Napoli

Il Napoli deve abbassare il monte ingaggi, mentre Lorenzo Insigne vorrebbe aumentare il suo ingaggio. La trattativa per il rinnovo di contratto, dunque, è tutt'altro che semplice. Si va - o, per meglio dire, si andrà - alla ricerca di un compromesso. La prossima settimana, intanto, stando a quanto riferito dall'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato, dovrebbe esserci un colloquio con il Barcellona.

ESUBERI DA PROPORRE - Il club catalano vuole capire i margini e i costi dell'operazione, parlando con tutte le parti in causa, e potrebbe inserire nella trattativa col Napoli uno degli esuberi in attacco (Coutinho, Braithwaite). I colloqui - riferisce il collega - proseguono e la voce non è campata per aria. Ma la prioriità di tutti resta il rinnovo.