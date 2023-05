Rai - Luis Enrique obiettivo numero uno, ma lui sogna la Premier: le alternative allo spagnolo

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A: “Oggi il Napoli è concentrato su un solo obiettivo: Luis Enrique. Non so De Laurentiis quanti giorni aspetterà il sì dell’asturiano. Il problema non è economico, De Laurentiis è disposto ad avvicinarsi ai 10 milioni che il tecnico ha chiesto al Chelsea, al PSG e al Tottenham. Il problema è convincere Luis Enrique non a sposare il Napoli ma il calcio italiano.

Ha studiato l’inglese, vorrebbe proporsi in Premier e laddove non riuscisse a concretizzare questo sogno l’ultima parola spetterebbe al Napoli. Le voci sul Brasile? La Federazione lavora o su Ancelotti o su due profili autoctoni. Laddove o De Laurentiis virasse su altri nomi, Italiano resta fattibile, ma non va trascurato il vecchio amore per Conceição. Thiago Motta? Poche ore fa l’entourage mi ha detto che ad oggi il Napoli non si è mai fatto vivo”.