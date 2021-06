Rai - Milan avanti sul Napoli per Kaio Jorge: per prenderlo Giuntoli deve prima vendere Petagna

Sulle tracce di Kaio Jorge, giovane attaccante classe 2002 del Santos in scadenza di contratto al termine del 2021, il Napoli c'è, così come il Milan, ma per ora è tutto bloccato. Tra commissioni per l'agente e prezzo del cartellino si tratterebbe di un'operazione da 10 milioni di euro, considerati troppi - sia dagli azzurri che dai rossoneri - per un calciatore che si svincola a fine dicembre. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

MILAN IN POLE - Il Milan è in vantaggio, per un semplice motivo: ha disponibilità di bilancio per spendere 5 milioni, mentre il Napoli - prosegue il collega - non può mettere un euro in entrata finché non registra qualche uscita. A 5-6 milioni una scommessa del genere la farebbe, ma prima bisognerebbe dismettere Andrea Petagna, sia per una questione economica che di slot nel comparto offensivo di Luciano Spalletti, al momento pieno alla casella centravanti. Il club azzurro, ad oggi, discute con il suo agente Bertolucci, segue il diciannovenne brasiliano, ma per ora è tutto bloccato.