Rai - Petrachi possibile successore di Giuntoli: ADL valuta, ma ancora nessun contatto

Non solo Rino Gattuso, a fine stagione anche Cristiano Giuntoli potrebbe salutare il Napoli. E infatti sono già partiti i rumors sul possibile sostituto. Tra i vari nomi fatti, stando a quanto raccontato dall'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, quello di Gianluca Petrachi è quello che maggiormente stuzzica il palato del presidente Aurelio De Laurentiis. Tra loro non c'è stato ancora alcun colloquio telefonico, quindi zero contatti. Ma il patron sta valutando il nome dell'ex Roma e quest'ultimo stesso sa di essere attenzionato dal Napoli.