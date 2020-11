Rai - Rinnovo Gattuso, biennale da 5mln: ufficialità a giorni, i dettagli

Ultime sul futuro del tecnico azzurro riferite dal giornalista Rai Ciro Venerato, ai microfoni del 'Domenica Sportiva': "Gennaro Gattuso rinnova col Napoli, tra massimo una settimana ci sarà l'annuncio ufficiale. Ieri il tecnico ha avuto un importante incontro col presidente Aurelio De Laurentiis e il ds Cristiano Giuntoli che è stato il mediatore tra le due parti in causa. Gattuso non voleva un contratto troppo lungo, si è quindi trovata un'intesa per un biennale fino al 2023, con stipendio indicizzato.

Le cifre: L'allenatore del Napoli percepirà 2,25 mln a stagione il primo anno e 2,75 il secondo, per un totale da 5 milioni netti, bonus esclusi. Allo suo staff verrà invece assicurato un aumento del 15-20%. Inoltre Gattuso riceverà un bonus anche per la stagione attuale: 400 mila euro, mentre 110 mila euro verranno corrisposti alla SSC Napoli per questioni di sponsor e diritti d'immagine relativi a due aziende di abbigliamento".