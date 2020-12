Rai - Rinnovo Gattuso, piccoli cavilli da rettificare: la firma slitta

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del rinnovo di contratto di Rino Gattuso: "I due avvocati di Gattuso, uno in Portogallo e l’altro in Italia, hanno finalmente visionato tutti i cavilli del rinnovo di contratto da firmare. Hanno trovato però alcuni piccoli problemi legati a bonus, premi e diritti d’immagini da limate. Adesso invieranno agli avvocati della Filmauro questi punti da rivedere e rettificare. Si dovrà attendere il tempo per correggere questi cavilli e per rispedire i plichi. Siccome ci saranno le feste natalizie di mezzo è probabile che la firma slitterà dopo l’Epifania".