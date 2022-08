Rai - Simeone è del Napoli: accettata la formula proposta da ADL

Si è sbloccato l'affare che porterà Giovanni Simeone al Napoli (e contestualmente quello che porterà Andrea Petagna al Monza).

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è sbloccato l'affare che porterà Giovanni Simeone al Napoli (e contestualmente quello che porterà Andrea Petagna al Monza). Lo conferma anche Rai Sport, tramite l'esperto Ciro Venerato, l'Hellas Verona ha accettato la formula proposta dagli azzurri. Il centravanti argentino si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto, con obbligo legato a presenze e gol nel corso della stagione. Le cifre: 2 milioni di euro per il prestito, 12 per il riscatto più un altro eventualmente di bonus.