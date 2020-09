Rai - Tutto risolto per Milik: rinnovo e pendenze, ADL rinuncia alla causa sui diritti d'immagine

Stamattina Arkadiusz Milik è volato in Austria per sostenere delle visite mediche dettagliate (soprattutto alle ginocchia) dopo i due gravi infortuni patiti nel corso della sua esperienza al Napoli. Intanto a Roma, negli uffici della Filmauro, l'agente Pantak e l'intermediario De Vecchi, insieme all'amministratore delegato azzurro Andrea Chiavelli, hanno risolto le pendenze con il Napoli legate all'ammutinamento dello scorso novembre: De Laurentiis ha rinunciato alla causa sui diritti d'immagine.

ANCHE IL RINNOVO - Tutto fatto anche per il rinnovo di contratto, che permetterà a Milik di trasferirsi alla Roma in prestito oneroso con obbligo di riscatto (il contratto in scadenza 2021 non glielo permetteva). Di fatto, quindi, si attende solo il via libera dall'Austria per chiudere definitivamente tutto. E, ovviamente, in attesa ci sono anche la Juventus ed Edin Dzeko. A riferirlo è l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.