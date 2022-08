Repubblica - Fabian-PSG, intesa col Napoli vicina: lo spagnolo aspetta la fumata bianca

Luciano Spalletti non ha convocato Fabian Ruiz per l'esordio del Napoli in campionato contro il Verona.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Luciano Spalletti non ha convocato Fabian Ruiz per l'esordio del Napoli in campionato contro il Verona. Lo spagnolo è molto vicino al PSG, dopo il blitz del direttore sportivo Giuntoli a Parigi le parti si sono avvicinate. Il calciatore ha già l'accordo economico con il club parigino e aspetta solo la fumata bianca per approdare in Ligue 1. A riportarlo nella sua edizione online è Repubblica.