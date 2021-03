Repubblica - La squadra è con Gattuso: dopo il derby confronto a caldo e ADL ne ha preso atto

Il successo nel derby col Benevento ha riportato il sereno in casa Napoli, almeno per il momento. E, secondo l'edizione odierna de La Repubblica, ha rafforzato la posizione di Rino Gattuso. A fine partita l'allenatore ha ricevuto i complimenti di Aurelio De Laurentiis negli spogliatoi, il quale ha preso atto dell'ottimo rapporto che continua ad esserci tra l'allenatore calabrese e la sua squadra.

SPOGLIATOIO CON LUI - La squadra è tutta col suo tecnico e lo sta dimostrando. Il quotidiano inoltre fa sapere che dopo il match col Benevento, una volta tornati a casa, alcuni azzurri - tra cui il capitano Lorenzo Insigne - hanno sentito la necessità di telefonare al mister per confrontarsi a caldo su quanto accaduto in campo e per darsi la carica a vicenda in vista dei prossimi impegni.