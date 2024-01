Repubblica - Le ultime di formazione: da valutare anche Juan Jesus non al meglio

Mazzarri dovrà decidere nel corso della rifinitura (da valutare le condizioni di Juan Jesus non al meglio) a chi affidare le chiavi del tridente

Zero gol segnati nelle ultime tre partite: Frosinone, Roma e Monza. Un vero e proprio paradosso considerando la perfetta macchina offensiva della scorsa stagione, scrive il quotidiano Repubblica raccontando che il numero delle occasioni è comunque tornato a salire con almeno 4 palle gol sprecate col Monza. Il Napoli dovrà sbloccarsi domani contro il Torino di Juric:

"Sfida complicata per le caratteristiche dei granata che imposteranno una gara fisica senza lasciare tanto spazio. Mazzarri dovrà decidere nel corso della rifinitura (da valutare le condizioni di Juan Jesus non al meglio) a chi affidare le chiavi del tridente: il ballottaggio tra Raspadori e Simeone è aperto. Una decisione non è stata ancora presa. Il Cholito scalpita: potrebbe essere il preferito per duellare contro i difensori granata, ma alla fine non è escluso che la spunti Jack in modo da non dare punti di riferimento. Politano ha recuperato e ci sarà: completerà il meccanismo offensivo assieme a Kvaratskhelia".