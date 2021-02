Repubblica - Per Insigne forte contusione, Demme sta già bene. Le ultime su Mertens e Fabian

Lorenzo Insigne e Diego Demme sono usciti malconci dalla sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma per entrambi non si tratta di un problema grave e dovrebbero recuperare per la prossima partita di campionato con il Genoa. A sostenerlo è La Repubblica, nella sua edizione online, secondo cui il centrocampista italo-tedesco si è già ripreso, mentre il capitano (uscito anticipatamente per un infortunio al polpaccio) ha rimediato solo una forte contusione, senza interessamento dei muscoli.

GLI ALTRI - Tra gli indisponibili di Rino Gattuso ci sono anche Dries Mertens e Fabian Ruiz. L'attaccante belga è in Belgio per svolgere un nuovo ciclo di terapie in un centro specializzato e il suo ritorno a Napoli e previsto per la prossima settimana. Il centrocampista spagnolo, invece, è positivo al Covid-19 da ventuno giorni, ha sostenuto un altro tampone e si spera che stavolta possa risultare davvero negativo.