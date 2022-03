Repubblica - Spalletti deluso e pentito di aver fatto una scelta: come nasce la mossa Mertens

All'intervallo, quando il Napoli era sotto di un gol e aveva terminato un primo tempo giocato male, Luciano Spalletti non era per niente soddisfatto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'intervallo, quando il Napoli era sotto di un gol e aveva terminato un primo tempo giocato male, Luciano Spalletti non era per niente soddisfatto ovviamente. C'era forte delusione, forse pentito di aver modificato la formazione pragmatica di Verona. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica:

"Nella ripresa riscopre Mertens affiancandolo a Osimhen. Rimane fuori Fabian Ruiz, sempre pungente nel tiro da lontano, ma in dissonanza con Lobotka e Anguissa che formano invece un tandem efficiente, da non dividere. Osimhen ricambia il favore a Spalletti offrendogli il meglio del suo repertorio: vola per piazzare all'incrocio di testa, devia di interno destro sul primo palo un rasoterra che gli manda dalla destra Di Lorenzo".