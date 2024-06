Repubblica su Kvara: "Tutti gli inidizi portano in una sola direzione"

Sull'edizione odierna di Repubblica si scrive del caso che ha agitato le ultime ore in casa azzurra,

Tutte le strade portano a Parigi, ma il Napoli è pronto a fare muro per Khvicha Kvaratskhelia nonostante la corte serrata di Luis Enrique. Sull'edizione odierna di Repubblica si scrive del caso che ha agitato le ultime ore in casa azzurra, spiegando come manchi ancora l'accordo con l'agente del georgiano per il rinnovo.

"Le dichiarazioni hanno lasciato un profondo senso di irritazione nel club azzurro che sta lavorando sotto traccia da tempo al rinnovo del fuoriclasse georgiano. Ma evidentemente l'accordo non c'è ancora e Jugeli ha provato a forzare la mano paventando la voglia di giocare in Champions League. Tutti gli indizi portano a Parigi e al Psg che ha scelto Kvara per il nuovo corso post Mbappè. l conti, però, non tornano" si legge sul quotidiano.