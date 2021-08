Retroscena Tmw: "Emerson Palmieri ha atteso per settimane una mossa del Napoli"

Emerson Palmieri ha aspettato il Napoli per oltre un mese. A metà luglio, l'incontro con l'entourage del terzino fresco di titolo di campione d'Europa con la maglia dell'Italia aveva apparecchiato una trattativa che era nata dopo una espressa richiesta di Luciano Spalletti. Quello del terzino sinistro, infatti, è la lacuna più vistosa, evidente, di una rosa che la scorsa stagione ha patito la sola presenza su quella fascia di Mario Rui. Gattuso spesso e volentieri durante la scorsa stagione ha adatto Hysaj, ora alla Lazio. E Spalletti appena arrivato ha subito fatto proprio il nome di Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea e già allenato - e valorizzato - ai tempi della Roma.

Emerson Palmieri per settimane ha aspettato una mossa ufficiale del Napoli. Quella mossa però non è arrivata e a cavallo di Ferragosto s'è fatto avanti l'Olympique Lione: a quel punto, è stato lo stesso giocatore a rompere gli indugi. E ad avallare un trasferimento che sarebbe stato ottimale per un club come il Napoli che oggi - come tanti altri - si trova nelle condizioni di non poter spendere: prestito oneroso grazie a un'offerta da 500mila euro con opzione d'acquisto.

Erano le condizioni a cui pensava di chiudere il Napoli, sono le condizioni a cui alla fine ha chiuso l'Olympique Lione. Che s'è mosso meglio, in modo più tempestivo, e rigetta il Napoli in una ricerca che a undici giorni dalla fine del calciomercato - a queste condizioni - non offre soluzioni altrettanto importanti vantaggiose e allo stesso tempo pronte.