Sky - ADL-Ag. Osimhen, ultimo colloquio a Madrid: il punto sul rinnovo

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il rinnovo di Osimhen? Siamo alla firma del contratto che era in sospeso da questa estate".. Così si è espresso oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis durante la cerimonia di assegnazione del premio giornalistico "Campania Terra Felix".

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, riassume la trattativa per il rinnovo del nigeriano attraverso il proprio sito, ricordando l'ultimo incontro tra De Laurentiis e l'agente del calciatore Roberto Calenda, avvenuto negli ultimi giorni: "È accaduto a Madrid, in occasione del match di mercoledì sera tra il Real e il Napoli. In questo frangente, il presidente azzurro ha verbalmente fatto capire di voler garantire le condizioni pattuite in estate.

Dopo le parole private di Madrid e quelle pubbliche di oggi si dovrà passare ai fatti con l'eventuale firma sui contratti. Ma al momento non c'è nulla di fissato o di programmato al riguardo".