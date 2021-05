Sky - Allegri, Juve destinazione più probabile ma il Napoli spera ancora

Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora incerto, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha riferito le ultime sul tecnico toscano: “Andrea Agnelli vorrebbe riaffidare la guida tecnica della Juventus ad Allegri con ruolo di allenatore-manager. Si prospetta un allontanamento di Fabio Paratici con la figura di Lorenzo Cherubini rafforzata. Le richieste economiche di Allegri sono però importanti e il tecnico attende ancora il Real, sua priorità. L’agente dell’allenatore era oggi a Madrid per parlare col club spagnolo. Ci sono poi altri due club interessati: l’Inter che deve capire come finirà con Conte e il Napoli che spera che Allegri non vada in nessuna di queste squadre per fare l’ultimo assalto. Ad ora la soluzione più probabile è quella del ritorno di Allegri sulla panchina bianconera, ma quest’anno le sorprese sono dietro l’angolo”.