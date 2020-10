Sky - Bakayoko guadagna terreno: può riposare anche Fabian, le ultime di formazione

Un dubbio per Rino Gattuso in vista della partita di stasera. Da sciogliere in queste ultime ore: Fabian Ruiz o Bakayoko, chi schierare e chi far riposare? Secondo Sky Sport, nel corso degli ultimi minuti sta guadagnando terreno il centrocampista ex Milan. Il modulo dovrebbe essere ancora il 4-2-3-1 e se dovesse giocare Bakayoko sarebbe Lobotka a scalare sulla trequarti. Al momento, comunque, Fabian è ancora in leggero vantaggio, ma l'emittente satellitare registra un aumento nelle quotazioni del francese.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna