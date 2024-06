Sky - Buongiorno è la priorità di Conte: Napoli pronto alla maxi-offerta al Torino

Alessandro Buongiorno è l’obiettivo principale del Napoli per rinforzare la difesa.

TuttoNapoli.net

Alessandro Buongiorno è l’obiettivo principale del Napoli per rinforzare la difesa. E’ il primo nome della lista, cerchiato in rosso da Antonio Conte. Il club azzurro è la squadra che in questo momento sta facendo maggiormente sul serio per il difensore del Torino, che nell’ultima stagione si è consacrato a determinati livelli.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, non ci sono ancora stati contatti ufficiali tra le due società, però il Napoli ha intenzione di fare un investimento anche significativo per Buongiorno. Rinforzare la difesa con dei tasselli importanti come Alessandro Buongiorno è una delle principali mission del Napoli all’interno di questa finestra di mercato. Il capitano del Torino potrebbe non essere l’unico innesto in difesa.