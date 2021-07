Sky - Demme, stop di 2-3 mesi: non è escluso che il Napoli torni sul mercato

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare dell'infortunio occorso a Diego Demme: "Dagli esami di stamani si è scongiurata la rottura del legamento crociato del ginocchio e non si arrivati ad intervenire chirurgicamente. Le condizioni di Demme dovranno essere valutate nelle prossime settimane, si dovrà anche capire come risponderà alle terapie il giocatore. E' difficile stabilire i tempi di recupero potrebbero essere 2 o 3 mesi. Non è escluso che il Napoli torni sul mercato per sopperire all'infortunio del centrocampista".