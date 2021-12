Sky - I dettagli dell'affare Manolas: guadagnerà un terzo, al Napoli un indennizzo

Emergono nuovi dettagli circa l'affare che ha di fatto già riportato Kostas Manolas in Grecia, dove già canta e salta con i colori dell'Olympiacos. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex Roma per tornare in patria si è ridotto sensibilmente l'ingaggio, passando dai 4,5 milioni percepiti al Napoli a 1,5 milioni in Grecia. Inoltre - riferisce l'emittente satellitare - al club azzurro verrà corrisposto 1,8 milioni di euro che l'Olympiacos pagherà in 24 mensilità.