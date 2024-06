Sky - Il Napoli fa sul serio per Spinazzola: per Conte è l'ideale e lo voleva già all'Inter

Il giocatore, che si svincolerà dalla Roma, fu un obiettivo di Antonio Conte già ai tempi dell'Inter e si adatterebbe bene al centrocampo a quattro

Il Napoli sta pensando seriamente a Leonardo Spinazzola per rinforzare le corsie esterne. Secondo Sky Sport il giocatore, che si svincolerà dalla Roma, fu un obiettivo di Antonio Conte già ai tempi dell'Inter e si adatterebbe bene al centrocampo a quattro che l'allenatore ex Tottenham ha già in mente per il Napoli.

La prossima settimana ci saranno nuovi contatti per provare a portare Spinazzola a Napoli a parametro zero. Nonostante sia stato frenato da diversi problemi fisici, il classe 1993 - ricorda Gianluca Di Marzio di Sky - è stato uno dei protagonisti della stagione della Roma: per lui 36 presenze fra campionato, Europa League e Coppa Italia, in cui ha realizzato 1 gol e 4 assist. Spinazzola è stato anche uno dei protagonisti della cavalcata europea della Roma, terminata in semifinale contro il Bayer Leverkusen, prendendo parte a 10 match