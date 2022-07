Sky - Inizio settimana cruciale per il futuro di Koulibaly: faccia a faccia con ADL a Dimaro

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Mentre è ancora in vacanza, le voci su un avvenire lontano da Napoli si affollano.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Mentre è ancora in vacanza, le voci su un avvenire lontano da Napoli si affollano. Il difensore senegalese non ha ancora preso una posizione ufficiale, nel frattempo il suo agente Fali Ramadani sta sondando vari club per capire i margini di un trasferimento in una big.

In attesa dell'incontro

L'ex Genk arriverà a Dimaro tra lunedì e martedì, mentre Aurelio De Laurentiis sbarcherà in Trentino qualche ora prima, tra domenica sera e lunedì mattina. Saranno quelli i giorni cruciali per il rinnovo di contratto: si attende un faccia a faccia tra i due. A riferirlo è Sky Sport.