Sky - Insigne-Napoli, la prossima settimana nel vivo: Pisacane a Castel Volturno un segnale

Il procuratore di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, è stato a Castel Volturno oggi. Ma non per discutere del futuro del capitano azzurro, ma per definire le cessioni di Amato Ciciretti al Pordenone e Nikita Contini al Crotone. Tuttavia la presenza dell'agente a Castel Volturno è sicuramente un segnale legato alla situazione di Insigne. La prossima settimana sarà quella buona per cominciare a parlare e si entrerà nel vivo della trattativa. A riferirlo è Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ai microfoni dell’emittente satellitare.