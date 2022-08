Sky - Juve, si blocca la cessione di Rabiot. Effetto domino che coinvolge il Napoli?

Rallentamento nella trattativa che dovrebbe portare Adrien Rabiot dalla Juventus al Manchester United.

Rallentamento nella trattativa che dovrebbe portare Adrien Rabiot dalla Juventus al Manchester United, il giocatore ha avanzato richieste molto alte. Il francese resta poco convinto della destinazione, visto che i Red Devils non disputeranno la prossima Champions League. Senza l'uscita di Rabiot è tutto fermo anche per l'acquisto di Leandro Paredes dal Paris Saint-Germain. A riferirlo è Sky Sport.

L'effetto domino: Questo stallo potrebbe anche influire sulla cessione di Fabian Ruiz e sul conseguente arrivo di Tanguy Ndombele al Napoli, infatti il PSG se non libera un posto a centrocampo non può prendere lo spagnolo. Il Napoli di conseguenza senza l'uscita di Fabian non può acquisire in prestito il centrocampista del Tottenham.