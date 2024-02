Sky - Le ultime di formazione: 4 cambi per Calzona, dubbio in difesa tra Ostigard e Natan

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulla probabile formazione del Napoli contro il Sassuolo

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulla probabile formazione del Napoli contro il Sassuolo: “Calzona confermerà ancora il 4-3-3. In porta Meret. Dubbio in difesa tra Ostigard e Natan. A centrocampo non ci sarà Cajuste per infortunio, spazio quindi ad Anguissa, Lobotka e Zielinski. Il tridente offensivo invece sarà composto da Politano e Kvaratskhelia sugli esterni, con Victor Osimhen al centro”.

NAPOLI (4-3-3, probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona