Sky - Mertens, la Lazio offre quasi il doppio del Napoli: ecco che serve per rinnovare

Il Napoli e Dries Mertens non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato ai microfoni della tv satellitare dell'attuale situazione del belga: "Mertens ha un'offerta dalla Lazio, che ci risulta essere quasi il doppio di quello che offre il Napoli. Io sono convinto che se il Napoli si avvicinasse in maniera un po' più concreta al belga, la situazione si risolverebbe in tempi rapidi".