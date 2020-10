Sky - Milik, ieri summit a Castel Volturno con ADL, Giuntoli e Chiavelli: tutti i retroscena

Ieri vertice di mercato a Castel Volturno per il futuro di Arek Milik. Erano presenti i suoi agenti che hanno ribadito al presidente De Laurentiis, al ds Giuntoli e all'ad Chiavelli che il giocatore a gennaio è pronto a lasciare Napoli e valutare offerte congeniali per il suo futuro e per il club. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Milik non avrebbe intenzione di approfittare della situazione e andare via a parametro zero, ma allo stesso tempo non ha acconsentito ad un rinnovo annuale che avrebbe dato più forza al Napoli sulla cifra di vendita. Adesso dunque si aspettano le offerte che per ora non ci sono, così come il Napoli non ha ancora fissato una cifra.