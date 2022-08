Sky - Navas-Napoli, contatti continui: l’obiettivo è farlo arrivare entro il weekend

La trattativa tra Napoli e Paris Saint Germain per Keylor Navas sta andando avanti.

© foto di Federico Titone

La trattativa tra Napoli e Paris Saint Germain per Keylor Navas sta andando avanti. I contatti sono continui per portare il portiere alla corte di Luciano Spalletti. L'obiettivo del club campano è di far arrivare il giocatore in città entro il weekend. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ai microfoni dell’emittente satellitare.