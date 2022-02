Sky - Olivera-Napoli, trattativa in via di definizione. Le ultime su Mertens e Anguissa

Nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, Gianluca Di Marzio: “La trattativa più vicina alla chiusura è quella per Olivera del Getafe. E’ un esterno sinistro e il club ha un’esigenza anche numerica di intervenire in quel ruolo, vista la scadenza del contratto di Ghoulam. Già negli ultimi giorni di gennaio si è provato ad anticipare il suo arrivo. Se fosse andato in porto l’affare, il terzino algerino sarebbe andato al Bologna. Gli spagnoli hanno detto no, ma in questi giorni si sta continuando a trattare per evitare inserimenti di altre squadre.

Rinnovo di Mertens? E’ un discorso che riguarda il calciatore e De Laurentiis, da quello che il presidente penserà della sua figura come uomo spogliatoio e a prescindere dal rendimento in campo del belga. La gente stravede per Mertens, mi dispiacerebbe se non si arrivasse a un accordo e si interrompesse questa lunga storia d’amore. Ci sono i presupposti per arrivare a una definizione positiva.

Le altre priorità sono il portiere e il riscatto di Anguissa, il giocatore ha fatto molto bene e ha un prezzo di grande favore: 15 milioni di Euro è un valore molto basso per un elemento del suo livello. Tanto dipenderà anche dal futuro di Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen, bisognerà capire che offerte arriveranno per loro”.