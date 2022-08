Sky - Raspadori non aspetterà la Juve: prevista telefonata ADL-Carnevali per la chiusura

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatowebdella situazione legata a Giacomo Raspadori:







Per questo la Juventus non lascia intentate le altre piste: sicuramente complicato Werner (il ritorno a Lipsia è affascinante), non è stato riscaldato Martial (che comunque gode della stima di Allegri) non ha ancora convinto in pieno Depay. Mentre Raspadori sì: ma ora la Juve non è pronta a fare questo investimento. Vuole capire come va per Kostic, vuole capire cosa succede con Morata, vuole capire anche cosa succede per Kean. Insomma una situazione di incastri. Ma nel frattempo Raspadori non aspetterà.

Visto che la corte del Napoli è iniziata molto prima, già c’è stata una telefonata fra De Laurentiis e Carnevali (in cui è arrivata la prima offerta da 30 milioni) e soprattutto ne è prevista un’altra molto più operativa. Insomma il Napoli non rimane fermo e la situazione in casa bianconera potrebbe favorire e far mantenere il vantaggio acquisito da Napoli finora.