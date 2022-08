Sky - Sirigu ha sostenuto le visite: sta per firmare. Per il titolare: 51% Navas, 49% Kepa

Salvatore Sirigu è ad un passo dalla firma col Napoli.

Salvatore Sirigu è ad un passo dalla firma col Napoli. Le ultime sulla situazione portieri in casa azzurra le riferisce il giornalista Sky Francesco Modugno ai microfoni di Sky Sport 24: "Sirigu ha sostenuto le visite mediche col Napoli e sta per firmare il suo contratto con il Napoli di un anno più l’opzione per il secondo. Può assicurare esperienza ed affidabilità alla porta azzurra, così come Navas che è il portiere preferito ed anche quello più in vantaggio. Le percentuali per l’arrivo al Napoli sono 51% per Navas e 49% per Kepa, anche perché col Psg c’è il discorso aperto per la cessione di Fabian Ruiz. Si va avanti in maniera spedita, ma il club parigino dovrebbe contribuire in modo sostanzioso al pagamento dello stipendio del portiere, 18 mln lordi che prende Navas per i prossimi due anni. Eventualmente al Napoli Navas troverebbe la Champions e un contratto biennale che farebbe scattare il decreto crescita".