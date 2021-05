Sky - Spalletti-Napoli, trattativa ai dettagli: pronto un contratto biennale

La trattativa tra il Napoli e Luciano Spalletti è ormai molto vicina alla definizione. Mancano solo da stabilire gli ultimi dettagli prima che il tecnico toscano firmi un contratto biennale con il club azzurro. Entro la settimana prossima ci sarà l'annuncio e la presentazione. Spalletti è sempre stato in cima alla lista come successore di Rino Gattuso, anche in virtù del fatto che il contratto che lo legava all’Inter scadrà il prossimo 30 giugno. Il tecnico aveva già dato la prima apertura alla trattativa lo scorso febbraio, quando sarebbe potuto subentrare in corsa. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.