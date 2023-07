Sportitalia - Post-Kim, Danso in pole: l'alternativa è un classe 2000

Secondo quanto riportato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, è Danso del Lens il primo nome in casa Napoli per il post Kim.

Secondo quanto riportato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, è Danso del Lens il primo nome in casa Napoli per il post Kim. Il club di De Laurentiis ha messo gli occhi sul difensore austriaco classe 1998 che gioca in Ligue 1. Non solo Danso, in alternativa gli azzurri stanno valutando anche Sutalo, di due anni più giovane, classe 2000 della Dinamo Zagabria.