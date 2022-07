Tmw - Assalto a Kim se parte Koulibaly: c’è da superare il Rennes, le ultime

Il sudcoreano Kim Min-jae è il primo obiettivo del Napoli qualora Kalidou Koulibaly dovesse partire questa estate

Il sudcoreano Kim Min-jae è il primo obiettivo del Napoli qualora Kalidou Koulibaly dovesse partire questa estate. A un anno dalla scadenza del contratto, il centrale senegalese ha ricevuto dal club partenopeo un'offerta di rinnovo da 6 milioni di euro a stagione per 5 anni, più un futuro da dirigente. Ma nell'immediato ancora più ricche sono le proposte di Juventus e soprattutto Chelsea, su cui Koulibaly oggi sta riflettendo.

Se il Napoli non riuscirà a trattenerlo ecco, allora, l'assalto al centrale classe '96 che una clausola risolutoria da 20 milioni di euro e al Fenerbahce uno stipendio di circa 2 milioni netti a stagione.

Cifre alla portata degli azzurri che hanno la preferenza del giocatore ma anche una concorrenza che impone, eventualmente, tempi rapidi. Questo perché il Rennes, club di Ligue 1, è già in trattativa concreta per la sua acquisizione e spinge per l’acquisto. Il Napoli lo sa bene e per questo sa che se vuole puntare su Min-jae deve risolvere in tempi rapidi la questione Koulibaly. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.