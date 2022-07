Tmw - Demme piace alla Roma: è stato sondato, ecco che manca per l'accelerata

Diego Demme ha chiesto più spazio ed è tra le possibili uscite del Napoli.

Diego Demme ha chiesto più spazio ed è tra le possibili uscite del Napoli. Il centrocampista italo-tedesco è già da settimane nella lista dei partenti, ma ancora la giusta sistemazione non è stata trovata. Nei giorni scorsi si era parlato del Valencia di Gattuso, ma la pista non è mai diventata calda nonostante il gradimento del tecnico. Oggi, secondo le ultime raccolte da Tuttomercatweb, una delle ipotesi è quella che conduce alla Roma: i giallorossi hanno sondato il suo profilo, ma eventualmente potrebbero dare un'accelerata in questo senso solo con la partenza di Jordan Veretout.