Tmw - Intreccio Thiaw: il Milan lo vuole subito, il Napoli a giugno

C'è anche il Napoli su Malick Thiaw, difensore centrale dello Schalke 04 che piace al Milan per questa sessione di mercato, mentre gli azzurri lo seguono per l'estate. La notizia arriva da Tuttomercatoweb.com: "Malick Thiaw e il Milan. Trovano conferma le voci emerse nella giornata di ieri che vogliono i rossoneri forti sul centrale dello Schalke 04. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, i rossoneri starebbero valutando l'acquisto e non il prestito del giovane centrale tedesco.

Non c'è però solo il Milan: il Napoli ci pensa per l'estate e farlo partire a giugno sarebbe una soluzione più gradita anche al club di Gelsenkirchen che lotta per tornare dalla Zweite in Bundesliga. Su Thiaw c'è anche l'interesse del West Ham in Premier.