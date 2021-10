Tmw - Meret, il Napoli offre rinnovo fino al 2026 a cifre vicine a quelle attuali: la situazione

Alex Meret sta scaldando i motori in vista del match contro il Torino. Archiviata la pausa con la Nazionale e soprattutto l'infortunio, il portiere classe '97 dovrebbe tornare a difendere i pali del Napoli nel prossimo turno di campionato, anche perché Ospina rientrerà dagli impegni con la nazionale colombiana in prossimità del match.

L'attuale contratto scadrà nel 2023

Arrivato nel Napoli nel 2018, Meret ha oggi uno stipendio da poco più di un milione di euro netto a stagione. Fu pagato 22 milioni di euro più tre di bonus ed è alla sua quarta stagione nel club partenopeo: ancora oggi, però, fatica a imporsi come titolare e anche in questa stagione nonostante le garanzie estive di titolarità il suo posto è tornato in discussione dopo l'infortunio rimediato nei primi giorni di settembre.

L'offerta del Napoli (grossomodo alle cifre attuali)

Il Napoli, che anche in estate valutava il suo cartellino intorno ai 30 milioni di euro, ha avviato da qualche mese la trattativa per il rinnovo del contratto. Sul piatto, però, un contratto fino al 2026 a cifre non troppo dissimili rispetto a quelle attuali. Quindi poco più di un milione a stagione per un portiere che sul mercato viene valutato 30.

Per ora la discussione non sta portando sviluppi concreti, soprattutto perché non è ancora chiaro se il Napoli farà di Meret il suo portiere titolare oppure continuerà a utilizzarlo a fasi alterne. E per Meret, oggi vice Donnarumma in Nazionale, giocare con continuità è condizione essenziale per rinnovare, a prescindere dal discorso economico.