Tmw - Napoli-Danso, stasera incontro a Roma: la valutazione del centrale austriaco

Kevin Danso è un obiettivo sensibile per il Napoli. Il difensore del Lens, rivelazione in Ligue 1, può essere un innesto per la retroguardia, dopo che negli anni era stato accostato anche alla Fiorentina. Finora ha giocato tutti i minuti di questo campionato, dimostrando un'affidabilità che pare avere convinto gli azzurri a cercare un accordo. Questa sera ci sarà un incontro a Roma proprio per capire la situazione e, eventualmente, presentare una proposta accettabile. La valutazione del classe 98 è di circa 15 milioni di euro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.