Tmw - Parti lontane, Manolas verso la permanenza al Napoli: i dettagli

Kostas Manolas va verso la permanenza al Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW i partenopei per cederlo continuano a partire da una base di 15 milioni di euro per il suo cartellino ma a oggi l'Olympiacos non si avvicina a quella cifra. Difficile che la trattativa possa sbloccarsi in questa ultima settimana di mercato.