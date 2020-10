TMW Radio - E' fatta per Younes all'Eintracht Francoforte: affare in prestito, i dettagli

Amin Younes è sempre più vicino al ritorno in Germania. Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato di TMW Radio Niccolò Ceccarini, il futuro dell'ex Ajax sarà all'Eintracht Francoforte. Affare fatto in prestito biennale con diritto di riscatto, come riportato dal collega su Twitter: "Younes all’Eintracht, prestito biennale, operazione chiusa".

#Younes all’Eintracht, prestito biennale, operazione chiusa — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) October 1, 2020