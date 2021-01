Tuttosport - ADL sarà allo stadio: smentirà a Gattuso che si attende le sue dimissioni

"Nella ripresa abbiamo fatto cose che non dovevamo fare", è questa la frase di Gattuso nel post-partita di Verona sulla quale Aurelio De Laurentiis è in cerca di chiarimenti, per capire se la squadra continua a seguire l'allenatore. Secondo quanto riporta Tuttosport, non ci sarà un ribaltone in panchina, ma ADL chiede risposte, già domani con lo Spezia e poi con Parma e Genoa. Il presidente è atteso allo stadio - si legge - ed approfitterà per smentire categoricamente i rumors secondo cui si sarebbe aspettato le dimissioni di Gattuso.