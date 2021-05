Tuttosport - Gattuso ancora silenziato, ADL lo congeda con un tweet

"E se Juric si infuria, Rino Gattuso tace, ancora silenziato da De Laurentiis che lo congeda con un tweet". Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport all'indomani della tremenda delusione in casa azzurra: "Finisce il rapporto, da domani caccia a un nuovo tecnico: certamente non Allegri , che già aveva preso tempo, ma ora senza Champions non accetterà.

E il Napoli non va in Champions per l’incredibile harakiri del Napoli che pareggia 1-1 in casa contro il Verona e dice addio alla Champions. Una gara costellata da paura e timore per i ragazzi di Gattuso, che vanificano il vantaggio di Rrahmani e si fanno raggiungere da Faraoni a metà ripresa. Con questo pareggio i partenopei si fanno scavalcare da Milan e Juventus, dicendo addio alla qualificazione Champions".