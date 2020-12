Tuttosport - Llorente verso la Juve: si può chiudere dopo la Supercoppa

Il Napoli ha messo Fernando Llorente sulla lista dei partenti e, dopo aver assicurato alla Sampdoria di liberarlo gratis a gennaio al fine di risparmiare uno stipendio da 1,5 milioni netti per la seconda parte di stagione, potrebbe fare lo stesso anche con la Juventus. In casa Vecchia Signora, club alla ricerca di un innesto che possa completare l'attacco, sono in rialzo le quotazioni del centravanti spagnolo.

DETTAGLI - Secondo Tuttosport l'idea del Napoli era quella di divorziare dall'ex Tottenham già ai primi del mese prossimo, ma gli infortuni occorsi a Osimhen e Mertens hanno cambiato i piani. Llorente resta sul sentiero dell'addio, ma la cessione potrebbe slittare a fine mese, dopo la Supercoppa del 20 gennaio, proprio contro la Juventus. Non dovrebbe comunque saltare, salvo sorprese. E la Juventus avanza spedita.