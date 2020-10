Tuttosport - Sette volti nuovi e necessità di respiro di qualche azzurro: la mossa vincente di Gattuso

Il Napoli è tornato. Si celebra l'importante vittoria degli azzurri sull'edizione odierna di Tuttosport, che pone l'accento sul carattere della squadra di Rino Gattuso e sulla profondità della rosa a disposizione del tecnico: "Compatto e vincente, combattivo, preciso e disposto al sacrificio come non lo era stato nelle ultime due partite contro il Benevento in campionato e al San Paolo con l’Az Alkmaar nella gara di esordio in Europa League.

Ribaltato lo 0-1 di sette giorni prima, con un risultato identico ed è quanto basta per espugnare l’insidioso Municipal de Anoeta. I sette volti nuovi scelti da Gattuso rispetto alla gara vinta domenica a Benevento danno il senso della necessità di dare respiro a qualche azzurro apparso un po’ in affanno".