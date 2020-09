Tuttosport - Sorpresa Lozano: scatenato in allenamento, è in forma e sarà titolare a Parma

La sorpresa di formazione per il Lunch Match del Tardini contro il Parma dovrebbe essere Hirving Lozano. Stando a quanto raccontato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, infatti, l'attaccante messicano è uno dei più in forma tra gli azzurri e nell'ultima settimana di lavoro a Castel Volturno si è letteralmente scatenato, riuscendo a sopravanzare Matteo Politano per una maglia da titolare.

DA PARMA A PARMA - L'ultima volta che il Chucky è stato titolare con la maglia del Napoli risale allo scorso 22 luglio, proprio contro il Parma, in un match poi perso dalla squadra di Gattuso. Le indicazioni che giungono da Castel Volturno raccontano di un Lozano davvero in condizione e dunque verso un posto dal primo minuto sulla fascia destra, in un attacco che dovrebbe esser completato da Mertens e Insigne.

