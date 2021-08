Il 2000 Zanoli sta costringendo il club ad una scelta: due le ipotesi

Vittoria in amichevole contro il Wisla e Napoli che può sorridere per la crescita di alcuni elementi che stanno dando buone indicazioni in queste gare estive. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport: “Spalletti ha potuto apprezzare la crescita di tanti ragazzi di cui il Napoli è proprietario, ma che sembravano solo pedine senza valore nello scacchiere azzurro.

Invece il valore ce l’hanno perché Zedadka è rimasto in campo fino alla fine ed è risultato tra i più incisivi, così come Machach che si sta specializzando nei gol in chiusura e Zanoli, che sta costringendo il club a valutare con grande attenzione se girarlo in prestito oppure se tenerlo in organico".