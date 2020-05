Il piano Juve per Milik: niente cash, pronte due contropartite per coprire i 50mln chiesti da ADL

Luca Pellegrini, Cristian Romero o Rolando Mandragora. Due di questi calciatori (valutati tutti oltre 20 milioni di euro) potrebbero coprire il costo del cartellino di Arkadiusz Milik, valutato circa 50 milioni dal Napoli. La Juventus ha un piano per arrivare all'attaccante polacco, considerato da Tuttosport il primo obiettivo per il reparto avanzato biaconero: niente cash, solo calciatori da dare come contropartita tra i nomi appena citati. Il rischio per la Vecchia Signora - si legge - è che un club straniero accontenti De Laurentiis sulla cifra e ottenga il 'sì' dell'ex Ajax.