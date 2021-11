Il tour de force della verità: l'Inter apre un ciclo di 9 gare terribili in un mese

Domani a Milano inizia una terribile serie di gare ravvicinate che dirà tantissimo sulla stagione del Napoli. In meno di un mese la squadra di Luciano Spalletti affronterà i veri big-match del campionato - contro tutte le prime 5 - e le due gare decisive d'Europa League in chiave primo posto. Si parte domani sul campo dell'Inter e c'è grande curiosità perché - escludendo Roma, Fiorentina e Juventus, un po' attardate - si tratta del primo vero scontro diretto degli azzurri che quindi potrà dare risposte importanti in termini di classifica e di potenzialità su dove può realmente arrivare il gruppo partenopeo.

Tour de force da 9 gare in un mese

Si parte dall'Inter, dunque, e si arriverà di nuovo a Milano a fine tour de force, il 19 dicembre, per affrontare il Milan prima dello Spezia che chiuderà il 2021 degli azzurri. Il Napoli, dopo i nerazzurri, dovrà passare per il gelo di Mosca per affrontare lo Spartak prima della Lazio dell'ex Sarri, poi per l'Atalanta di Gasperini ed il Leicester, prima di Sassuolo e Empoli. 9 partite che diranno tantissimo sul reale valore del Napoli e che Luciano Spalletti vorrà affrontare al meglio, ruotando gli uomini a disposizione per non perdere brillantezza come parzialmente accaduto per alcuni elementi nelle ultime settimane. Per questo, dopo il recupero di Manolas e Malcuit, si attende la negatività di Demme per avere a quel punto fuori solo Ounas, alle prese con un infortunio muscolare.