Il vero artefice della rivoluzione: che affari a prezzo di 'saldi'

© foto di www.imagephotoagency.it

Lobotka è costato 20 milioni, come Kim, Kvara appena 10, Rrahmani poco più di 11, Di Lorenzo una decina di milioni, si potrebbe continuare all'infinito. Ci sono due eccezioni, Osimhen e Lozano, entrambi strapagati e con i due ingaggi più alti (5 milioni), per il resto il Napoli che è ripartito da volti nuovi e forze fresche e giovani deve tanto del suo probabile e futuro successo a Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del Napoli dal 2015 che negli anni ha indovinato grandi acquisti spendendo poco rispetto al valore. Come Lobotka pagato appena 20 milioni rivitalizzato da Spalletti o come Kvara che è stata un'operazione gioiello per rendimento immediato e prospettive di crescita. Nel complesso la rosa del Napoli è (quasi) completa e nei titolari tranne i due attaccanti citati prima sono tutti costati meno di 20 milioni e oggi valgono molto di più.